Fuat Oktay'dan dolar ve eurodaki artışa dair açıklama

Türkiye'nin ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kur dalgalanmasının Türkiye'nin kaderi olmayacağını ve ekonomi üzerindeki manipülatif etkilerin silip atılacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2021 Salı, 20:23
Fuat Oktay'dan dolar ve eurodaki artışa dair açıklama
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomi gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay, "Ekonomide,  istihdamda,  üretimde ihracatta  büyüme odaklı tüm  alanlarda  kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz.

"SİLİP ATACAĞIZ"

Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı  gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız.

Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır." dedi.


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