Fuat Oktay'dan dolar ve eurodaki artışa dair açıklama
Türkiye'nin ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kur dalgalanmasının Türkiye'nin kaderi olmayacağını ve ekonomi üzerindeki manipülatif etkilerin silip atılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomi gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Oktay, "Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz.
"SİLİP ATACAĞIZ"
Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız.
Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır." dedi.
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