Fuat Oktay'dan dolar ve eurodaki artışa dair açıklama

14 Aralık 2021 Salı, 20:23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomi gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay, "Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz.

"SİLİP ATACAĞIZ"

Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız.

Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır." dedi.