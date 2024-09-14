Fuhşa aracılık eden otel resepsiyonisti tutuklandı

Yayınlanma: 14.09.2024 - 12:09

Güncelleme: 14.09.2024 - 12:09

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuşla mücadele amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan şahsın, otelde konaklayan kişilere kadın temin ettiği ve maddi menfaat sağladığı belirlendi.

Polis ekiplerince otele düzenlenen operasyonla resepsiyon görevlisi şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bahse konu otelin mühürlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.