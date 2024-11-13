Fünye ile patlatılan valizden yastık kılıfı çıktı
Diyarbakır’da kaldırıma bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden yastık kılıfı çıkarken, olay anı kameralar tarafından kaydedildi.
Diyarbakır'da kaldırıma bırakılan valiz, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden yastık kılıfı çıkarken, o anlar kameraya yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdaki valizi görenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekibi, çevre güvenliğini aldıktan sonra bomba imha uzmanı istedi.
Valiz, özel kıyafetli bomba imha uzmanı polis tarafından fünye ile patlatıldı. O anlar kameraya yansırken, valizden yastık kılıfı çıktı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #diyarbakır #Bomba
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