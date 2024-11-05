ABD'de seçim merkezlerine asılsız bomba ihbarları

Yayınlanma: 05.11.2024 - 20:56

Güncelleme: 05.11.2024 - 20:56

ABD'nin Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, eyalet genelinde iki oy verme yerinde oy verme işlemini kısa süreliğine kesintiye uğratan asılsız bomba ihbarlarının Rusya'dan kaynaklandığını ileri sürdü.

Brad Raffensperger, “Rusya kaynaklı bazı tehditler duyduk. Kamu güvenliği açısından bunları her zaman kontrol ediyoruz ve bu tür şeyler duyduğumuzda çok sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Görünüşe göre fesatlık peşindeler ve sorunsuz, adil ve doğru bir seçim yapmamızı istemiyorlar. Bizi kendi aramızda kavga ettirebilecek her şeyi bir zafer olarak sayabilirler” diye konuştu.

Raffensperger, eyalet yetkililerinin bomba tehditlerinin Rusya'dan geldiğini tam olarak nasıl tespit ettikleri konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Fulton County polisine göre, inandırıcı olmayan tehditler Atlanta'nın hemen dışındaki Union City'de oy verme yerlerinin geçici olarak kapatılmasına neden oldu. ABD Nüfus Sayım Bürosuna göre Union City'nin nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı siyahlardan oluşuyor.

FBI'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“FBI, Georgia eyaleti çevresinde yapılan birkaç bomba tehdidinden haberdardır. Seçim bütünlüğü ve toplumumuzun korunması en yüksek önceliğimizdir ve FBI seçim tehditlerine yanıt vermek ve Amerikalılar oy kullanma haklarını kullanırken toplumlarımızı korumak için eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.”

Açıklamada, FBI'ın, tehdidin inandırıcı olduğunu gösteren herhangi bir bilgiye sahip olmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Georgia eyaleti Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, eyalet genelinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini duyurdu.

Williams, bu ihbarların sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Oy verme merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiğini söyleyen Williams, bu merkezlerin biraz daha uzun açık kalması için başvuru yapıldığını bildirdi.