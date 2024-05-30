Furkan Apartmanı Davası’nda 6. duruşma: 'Tahliyelerle depremi yeniden yaşadık'

Yayınlanma: 30.05.2024 - 16:55

Güncelleme: 30.05.2024 - 16:55

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Nizip’te yıkılan tek bina olan Furkan Apartmanı’nın davasında 6. Duruşma bugün görülecek. 4 tutuklu, 2 firari sanığın bulunduğu davanın beşinci duruşmasında kolon kesme iddialarına karşın tutuklu bulunan üç dükkan sahibi, iki hafta önce de fenni mesul serbest bırakılmıştı.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 09.30’da görülecek duruşmadan bir gün önce kayıp yakınları, bina enkazının önünde basın açıklaması yaptı. Sanıkların serbest bırakılmasının, kayıp yakınları için yeni bir deprem etkisinin yarattığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“RAPORDA HER ŞEY AÇIK VE NET”

Müteahhit H.H.S. ve kardeşi A. D. S.’nin statik ve mimari yapıya uymaması, kaçak kat inşa etmesi, beton dayanıklılığının olmaması, kolonların içine beton yerine büyük taş parçalarının katılması, binanın 55 adet kolonundan yeri yönü doğru olan 50 adet kolon, kaydırılan iki adet, temel pabucu bulunmayan iki adet ve hiç inşa edilmeyen bir adet kolon raporda tespit edilmiştir ve buna rağmen soruşturmayı yürüten savcı bu insanlar hakkında herhangi bir gözaltı ya da yurt dışı yasağı uygulamayarak bu insanların kaçmasına resmen göz yumarak biz acılı ailelerin acısını hiçe saymıştır.

Binanın zemin katında bulunan asma katlı işyerlerinin sahipleri N. A., E. Ö., F. Ö. mobilya mağazası açmak ve asma katlara 1 + 1 daire yapmak için kolon kesmişler ve bununla da yetinmeyip o dairelerin su ve doğalgaz tesisatları için kolonları delip borular geçirmişler ve Nizip Belediyesi de bu dairelere göz yumup elektrik ve su tesisatı çekilmesine izin vermiştir. Bunların hepsi binanın bilirkişi raporunda açık ve net olarak ifade edilmektedir.

“YARIN HERKESE LAZIM OLABİLİR”

15 aydır yürüttüğümüz bu adalet mücadelesinde, mahkeme heyeti bizimle dalga geçer gibi bir karar alarak binanın birden fazla kolon kesildiğinden dolayı yıkıldığı bilirkişi raporunda belirtilmesine rağmen kolon kesen insanları serbest bırakarak bizleri daha büyük bir acıya sürüklemiştir. Ya giden canlarımızı bize geri versinler ya da gerçek adaleti sağlasınlar! Adalete olan inancımız yitirmek istemiyoruz. Bu adalet mücadelesinde herkesten destek bekliyoruz. Biliyoruz ki Türkiye bir deprem ülkesi. Bugün bize gerek olan adalet, yarın sizin içinde gerek olabilir.”

FİRARİLERİN AVUKATI TANIDIK BİR İSİM

Tutuklu sanığın kalmadığı davada, firari sanıklar ve bina müteahhitleri H.H.S ve A.D.S.’nin avukatlığını Ersan Şen ile Kervan Pastanelerinin damadı ve avukatı Mesut Çakar yapıyor.