Furkan Nesli Derneği'nde kadınlar arasında bıçaklı kavga! Tehditler savurdu: 'Bana baş kaldıran adamın başını keserim!'

Adana’da Furkan Nesli Derneği’nde 2 kadını bıçaklayan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken adliyeye sevk sırasında, "Bana baş kaldıran adamın başını keserim" diye tehditler savurdu.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:12
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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Abidinpaşa Caddesi’ndeki Furkan Nesli Derneği’nde 17 Nisan günü meydana geldi.

İddiaya göre derneğe giden Betül A. (24) Sevda S. ve Hatice K.’yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, saldırganı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Yaralılar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BU SÖZE ÇOK SİNİRLENDİM"

Polis merkezine götürülen Betül A. ifadesinde, "Sosyal medyadan dernek üyeleri ile görüştüm. Beni derneğe çağırdılar. Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce ’bu kadın deli, açmayın’ dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum" diye konuştu.

"SEMRA KUYTUL’UN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Betül A. ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, "Ben Semra Kuytul’un peşini bırakmayacağım. Bana baş kaldıran adamın başını keserim" dedi.

Adliyeye sevk edilen Betül A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 


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