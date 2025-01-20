Futbol oynarken kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Ahmet, hayatını kaybetti
Mardin'in Ömerli ilçesinde futbol oynarken kalp krizi geçiren Ahmet Özer (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mardin'in Ömerli ilçesinde futbol oynarken kalp krizi geçiren Ahmet Özer (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli İlçe Stadyumu'nda meydana geldi. Ahmet Özer, futbol maçı yaparken bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Özer, Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi müdahaleyle tekrar çalışan Ahmet Özer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Buradan Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Özer, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Özer'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #mardin #kalp krizi
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