2 gün önce Türkiye'ye gelmişti... Nevşehir'de kalp krizi geçiren yabancı turist kurtarılamadı
Nevşehir'de Endonezyalı turist, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir otelde konaklayan 63 yaşındaki Endonezyalı turist Usdekman A, Kapadokya turu için beklediği otel lobisinde rahatsızlanarak yere yığıldı.
KURTARILAMADI
Görevlilerin ihbarı üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Endonezyalı turistin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Turistin, 17 Ocak'ta kızı ve damadı ile bölgeye geldiği öğrenildi.
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