Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni ayrıntılar... Rapçi Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Temizlikçi' ayrıntısı dikkat çekti!

İstanbul Ümraniye’de 20 Mart’ta araç içinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay sırasında araçta bulunan rapçi Vahap Canbay’ın emniyette verdiği ifade dosyaya girdi.

Canbay ifadesinde, saldırı anında yaşananları anlatarak silah sesinin ardından korku yaşadıklarını ve Kundakçı’nın vurulduğunu fark ettiğini belirtti.

“Silah patladığı an kendimizi korumaya çalıştık. Kubilay’ın inlediğini duydum. Vuran kişiyi görmedim ancak görsem tanırım” diyen Canbay, olay yerinde arkadan gördüğü bir kadının Aleyna Kalaycıoğlu’na benzediğini öne sürdü.

"ALEYNA MESAJ ATARAK BENDEN AYRILDI"

Sabah'ta yer alan habere göre araç içerisinde otururken arkadaşı Yalçınay'ın Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile konuştuğunu da belirten Canbay "Konuşma sırasında beni kastederek 'Herkes haddini bilecek, sen anladın ne dediğimi' diye konuştu" ifadelerini kullandı.

Canbay "Yalçınay Yıldız benim 3 yıllık arkadaşım, aynı zamanda prodüktörüm ve sesçim. Kubilay da 4 yıllık arkadaşım. Aleyna Kalaycıoğlu ise eski kız arkadaşım. Kendisiyle 1.5 yıl süren bir ilişkim vardı. Yaklaşık 13 gün önce mesaj atarak benden ayrıldı. Aramızda herhangi bir tartışma, husumet yok. Bundan 3 ay kadar önce ben, Yalçınay ve Aleyna, Kemerburgaz'da birlikte yaşamaya başladık. Yalçınay ikimizin de müzik prodüktörlüğünü yapıyordu" diye konuştu.

"TEMİZLİKÇİDEN ÖĞRENDİM"

"Olayın yaşandığı gün temizlikçi Aleyna'nın eşyalarını almaya geldi ve onun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu söyledi. Daha sonra eşyaları alıp evden ayrıldı" diyen Canbay şöyle devam etti:

"19.00 sıralarında stüdyonun önüne geldik. Aracın şoför koltuğunda Kubilay, sağ ön yolcu koltuğunda ben, arka koltukta ise Yalçınay vardı. Yalçınay kapıyı çaldı ancak Aleyna orada değilmiş. Temizlikçi Yalçınay'ı içeriye almamış akabinde benim köpeğim Mocha'yı içeride görmüş, Aleyna benden ayrılınca benim köpeğimi de alarak gitmişti, ben de hem köpeği almak hem de Aleyna ile konuşup barışmak için orada beklemeye başladım."

Canbay sözlerini şöyle sürdürdü:

"ANNESİ BENİ SEVGİLİLİK ZAMANIMIZDA PEK SEVMİYORDU"

"Aleyna köpeği almak için gelince orada konuşmayı düşündüm. Uzun bir müddet bekledik. Bu süreçte Aleyna ile Yalçınay görüntülü konuştu. Burada Aleyna kaydı yüklemedin mi diye sordu o da yüklüyorum dedi. Bu sırada konuşmaya Aleyna'nın annesi dahil oldu. Annesi beni sevgililik zamanımızda pek sevmiyordu."