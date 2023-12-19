Futbolda bu kez ‘hediye’ skandalı
Karapara trafiği tartışmalarının sürdüğü futbolda, yeni bir skandal ortaya çıktı.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Giresunspor’da eski yöneticiler hakkında iki ayrı rapor hazırladığını ancak halen savcılıkça işlem yapılmadığını, yaklaşık 50 milyon liralık usulsüzlük iddialarının bulunduğu kulüp bütçesinden “federasyona hediye” adı altında yapılan harcamanın müfettiş raporlarına girdiğini söyledi. Emir, “Savcılık, elinde yeterli bilgi olmasına rağmen neden hâlâ işlem yapmıyor” diye sordu.
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