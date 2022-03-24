Futbolun efsane devrimcisi; Cruyff

24 Mart 2022 Perşembe, 14:07

Futbolcuğu, teknik adamlığı ve bilge tavrıyla!

‘’Yüzyılın Futbolcusu’’ seçilmişti.

Ünlü Fransız dergisi France Football’a göre

tüm zamanların en iyi üçüncü futbolcusuydu.

(Bir’de Pele, iki’de Maradona vardı!)

Teknik direktörlük kariyerine ise; "1 Avrupa

Süper Kupası, 1 Avrupa Şampiyon Kulüpler

Kupası şampiyonluğu, 2 Avrupa

Kupa Galipleri Kupası, 4 La Liga şampiyonluğu,

1 İspanya Kral Kupası ve 2 Hollanda Kupası

şampiyonluğu" yazılmıştı.

Cantürk Manav onu şöyle anlatır

hazırladığı programda;

‘’Rinus Michels'in mucidi olduğu

‘total futbol’un en iyi yorumcularındandı.

Savunmayla hücum hattı arasındaki

mesafeyi daraltmayı amaçlayan ve

futbol takımının oyuncularının

her mevkide oynayabilmesini öngören futbol sistemini

hem futbolculuğu,

hem de teknik direktörlüğünde uyguladı.

Futbolu "hücum yönlü gösteri sanatı" olarak görürdü.

Çağdaş futbolun öncüsüdür o!

Barça’nın son yıllardaki ‘tiki-taka’

futbolunun da "kurucusuydu!’’

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Peki; Barça’ya nasıl gelmişti?

1973'te Barcelona'ya transfer olduğunda

İspanya'nın başında diktatör Franco vardı.

Neden Real Madrid değil de Barcelona'yı

seçtiği sorulunca “Hiçbir zaman Franco ile

bağlantılı bir kulüpte oynamam” yanıtını vermişti.

Cruyff anlatıyor;

‘’Ajax, beni Real Madrid'e satmak istiyordu.

Barcelona Real Madrid ile aynı seviyede değildi

o dönemde, bir Katalan ekibinde yer almak da

bir meydan okumaydı.

Ama Barcelona bir kulüpten fazlasıydı!"

İspanya Futbolcular Birliği-

AFE’nin

kurulmasının öncülerindendi.

Filozofluğu da futbol literatüründe yer edinmişti.

Hem de iyi bir yer!;

"Futbol basittir. Ama basit futbol oynamak kadar zor bir şey yoktur!".

‘’Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin!",

"Sadece bir top var. Bu yüzden ona sahip olman lazım!",

"Beni anlamanızı isteseydim, daha açık anlatırdım!"

Futbolu bir felsefe olarak görüyordu "Sarı Fare" lakaplı Hollandalı!..

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Bir Cruyff’lu anekdot…

Arjantinli Jorge Valdano anlatıyor;

‘’19 yaşında Deportivo'da oynuyordum. Cruyff’lu Barça ile karşılaşmıştık.Takımını maestro gibi yönetiyor , sağa sola bağırıp, emirler yağdırıyordu. Hakemi bile azarlıyordu. Dayanamadım, bir pozisyonda yanına gittim ve ‘Herşeyi yapıyorsun, düdüğü de al, maçı sen yönet bari’ dedim.

Döndü "Kaç yaşındasın" diye sordu.

"19" dedim.

Şöyle bir durdu ve "İnsan 19 yaşındayken Cruyff’a 'siz ' der" dedi.

Kaskatı kaldım ve maç sonrasında hakikaten 'siz' diye hitap ettim istem dışı olarak!’’

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Futbolun en iyileri iki yıl önce onu kaybettiğimizde bakın neler demişti;

‘’İstese sahadaki her pozisyonun en iyi oyuncusu olabilirdi- Eric Cantona’’

"Cruyff 'ü tanımadan önce futbol hakkında hiçbir şey hiçbir şey bilmiyordum-Pep Guardiola’’

"Cruyff güzel oyunu daha da güzelleştirmek için herkesten daha fazlasını yaptı-Gary Lineker’’

"Top her ayağına geldiğinde heyecanlandığınız o muhteşem futbolculardan biriydi-Bobby Charlton’’

(Benim Oyunum, J.Cruyff , Türkçesi: A.Sezgintüredi)

Nobelli yazar Camilo Jose Cela ‘’On Bir Futbol Öyküsü’’ kitabında futbolu şöyle tarif eder;

‘’Evrensel bir bayram ve bulaşıcı çılgınlık nöbeti!’’

Bizler; futbol sevdalıları da ‘’bayram/nöbet tanımı’’ noktasında hayranlıkla izleme olanağı bulduğumuz ‘’futbol tarihinin en önemli adamı" Johan Cruyff'u;

‘’futbolun çehresini değiştiren adam’’ olarak analım her dem!

6 yıl önce aramızdan ayrılan futbolun dahi devrimcisi 14 Numara'ya saygı ile.