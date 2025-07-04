Gabar Dağı’nda orman yangını

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Petrol kuyularına yakın mesafedeki yangın için ekiplerin karadan ve Diyarbakır’dan gelen jandarmaya ait yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalesi devam ediyor.