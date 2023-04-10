Gabonlu Dina'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker: Bunun adı hukuk garabeti

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 03:36

Karabük merkezine bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart’ta Filyos Çayı’nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Şüpheli D.A’nın üçüncü kez serbest bırakılmasının ardından Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Avukatı Kerim Bahadır Şeker Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

(Kerim Bahadır Şeker)

‘KARARI KABUL ETMİYORUZ’

Avukat Şeker, D.A’nın üç kez serbest bırakılmasıyla ilgili “Türk hukuk tarihinde daha önce savcılık makamının üç kere tutuklamaya sevk ettiği bir kişinin üç sefer yargı makamı tarafından reddedilip serbest bırakıldığı mevcut değil. Burada tarihe tanıklık ediyoruz. Bir hukuk garabetine tanıklık ediyoruz. Hukukun ayaklar altına alınmasıyla karşı karşıyayız. Bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu karardan geri dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu hatadan bu garabetten en yakın zamanda geri dönüş geri dönülmesini temenni ediyoruz. Konu hakkında kuvvetli suç şüphesi ve yeterli delillerin toplandığına ilişkin görüşümüz bulunmasına rağmen böyle bir kararı kabul etmediğimizi tekrar belirtmek istiyorum” dedi.

Sürece ilişkin konuşan Şeker, “İlk başta suda boğulma ve doğal yollarla ölüm olarak açıklandı. Biz otopsi raporunda böyle bir şey olmadığını vurgulaya vurguluya ifade ettik. İlk başta, ‘boğulma’ denilerek konu kapatılmaya çalışılacaktı” dedi.