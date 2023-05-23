Gabonlu Dina'nın avukatı Kerim Bahadır Şeker dosyadan çekildi

Yayınlanma: 23.05.2023 - 16:59

Güncelleme: 23.05.2023 - 16:59

Karabük'te Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi ailesi tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Yaklaşık 2 aydır ailenin Avukatı olan Kerim Bahadır Şeker dosyadan feragat ettiğini açıkladı. Şeker, aile ve Gabon Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği hakkında hukuki işlem başlatacağını ifade etti.

"KIZ ÇOCUĞUNUN SİYAHİ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İLERİ SÜRDÜLER"

"26 Mart 2023 günü Karabük ili Yeşilköy ilçesi mevkiinde, filyos çayında cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüne ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturmayı, hem ailenin, hem de Gabon Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliğinin avukatı olarak yaklaşık 2 aydan beri büyük bir titizlikle takip etmekteyiz" diyen Avukat Kerim Bahadır Şeker, şöyle konuştu:

"Ancak maalesef son gelişmeler doğrultusunda, dosyanın sulandırılmaya çalışılması, yalan haber ve bilgilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine saldırı amacıyla kullanılmaya çalışılması nedeniyle, uluslararası mecrada ülkemizi küçük düşürmeye çalışma çabasını kamuoyuna bildirmek için, açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Aileye ve Gabon Büyükelçiliği'ne en başından beri, olayın ırkçılık kaynaklı olmadığını belirtmemize rağmen, aile olayın nasıl gerçekleştiğini bilmemelerine rağmen; Büyükelçilik ise 'Siyahiyiz diye bizi insandan saymıyorlar' ön yargılarıyla, hayatını kaybeden kız çocuğunun siyahi olduğu için öldürüldüğünü ileri sürdüler.

Ben ise her seferinde ilk günden beri dosyadaki noktasından virgülüne hakim olan avukatları olarak kendilerine; 'Arabaya binen beyaz bir kız da olsaydı sonu aynı olacaktı' diye defalarca söyledim. Buna rağmen; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı saldırı amacı güden organizasyonlara inanıp, bizim emeklerimizi, çabalarımızı hiçe saydılar."

"ÜLKEMİZE KARŞI BİR İNTİKAM ARAYIŞI"

Avukat Şeker, hem ailenin hem de Gabon Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği'nin hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacağını belirtti.

Şeker, "Hiçbir maddi amaç gütmeden, 6 kere İstanbul- Ankara (Elçilik)- Karabük seyahatlerimi kendi şahsi arabamla kendi cebimden karşılayarak, adaletin tecelli etmesi amacıyla koşup koşuşturdum. Gabon-Türkiye arası 5.084 km, ben bu yolculuklarımda 6.000 km'den fazla yol katedip, Gabon'a gitmiş kadar oldum. Tüm bunların sonucunda ise, maalesef adalet arayışının değil, ülkemize karşı bir intikam arayışının parçası haline getirilmeye çalışıldığımın farkına vardım" ifadelerini kullandı.

"KOZ VERMEMEK AMACIYLA..."

"Otopsi masraflarını karşılamaya hazır olduklarını belirten Koç Üniversitesi Hastanesi'nin kıymetli Başhekimliği ve sayın Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz Bey'in Adli Tıp mütalaasında, ikinci bir otopsiye gerek kalmadığını aileye dile getirdim" diyen Şeker, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak Türkiye aleyhine çalışma yürüten grupların manipülasyonlarına maruz kalarak, bugün benden, dosyanın avukatından habersiz, cesedi kaçırırcasına İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ikinci otopsiye götürmek üzere teslim aldıklarını öğrendim. Beni avukatları olarak en yaralayan kısım ise; Gabon Cumhuriyeti Devleti'nin İstanbul'daki temsilcisi olduğunu ileri süren kişinin basın mensuplarının; 'Kerim Bey nerede?' sorusuna verdiği, 'Kerim Bey'in bilgisi var, kendisi meşgul ve gelemeyeceğini söyledi' demesi oldu.

Türkiye genelinde ve Karabük halkı özelinde, ırkçılık iddiasıyla uluslararası alanda bizleri zor duruma sokmaya çalışanlara koz vermemek amacıyla, dosyadan istifa ettiğimi, hakkımda kamuoyunu yanıltıcı açıklama yaptıkları için, hem ailenin hem de Gabon Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği'nin hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacağımı, siz kamuoyunun bilgisine sunarım."