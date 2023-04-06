Gabonlu öğrencinin ölümü... Başsavcılık şüphelilerden birinin serbest kalmasına itiraz etti
Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin tamamı serbest kaldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk ettiği D.A. hakkında verilen adli kontrolle serbest bırakılma kararına itiraz ettiği öğrenildi.
Karabük'te, Filyos Çayı'nda Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın sır ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 8 kişi serbest bırakılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk ettiği D.A. hakkında verilen adli kontrolle serbest bırakılma kararına itiraz ettiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.
Soruşturma kapsamında 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartlarıyla diğerleri ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.
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