Gabonlu öğrencinin ölümü... Başsavcılık şüphelilerden birinin serbest kalmasına itiraz etti

Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin tamamı serbest kaldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk ettiği D.A. hakkında verilen adli kontrolle serbest bırakılma kararına itiraz ettiği öğrenildi.

AA/DHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 08:59
Gabonlu öğrencinin ölümü... Başsavcılık şüphelilerden birinin serbest kalmasına itiraz etti
Abone Ol google-news

Karabük'te, Filyos Çayı'nda Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın sır ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 8 kişi serbest bırakılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk ettiği D.A. hakkında verilen adli kontrolle serbest bırakılma kararına itiraz ettiği öğrenildi. 

NE OLMUŞTU?

Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.

Soruşturma kapsamında 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartlarıyla diğerleri ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.


karabük gabon Ölüm

Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

En Çok Okunan Haberler