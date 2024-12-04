Gaga Bulut'tan skandal pedofili yayını: Görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 04.12.2024 - 08:44

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:58

'Gaga Bulut' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un bir canlı yayını sırasında, 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik istismarda bulunduğunu itiraf ettiği iddiasıyla ilgili harekete geçildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Gaga Bulut’un bir videoda 13 yaşında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu yönündeki konuşmalar içeren paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, ’Gaga Bulut’ olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ’un 13 yaşında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu yönündeki konuşmaları içeren video yayını yaptığı belirlendi.

Söz konusu paylaşımın tespit edilmesinin ardından Altuğ ile yayında konuşma yapan şahıs hakkında ’müstehcenlik’ suçundan, videoda konuşan şahsın konuşmalarında belirttiği olay ile ilgili olarak ise ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI KARARI

Soruşturma çerçevesinde ayrıca şüphelilerin tespiti ile birlikte haklarında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DİJİTAL MEDYA KOORDİNATÖRÜ'NDEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda Gaga Bulut ve yayına katılan pedofili şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Değirmenci yaptığı paylaşımda, "Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.

SKANDAL YAYINI PAYLAŞTILAR

Öte yandan, pedofili içerikli söz konusu yayına ait rahatsız edici görüntülerin, birçok X hesabı tarafından sosyal medyada paylaşılarak yayıldığı belirtildi.