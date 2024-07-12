Sosyal medya fenomeni 'Gaga Bulut' tutuklandı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 16:58

Güncelleme: 12.07.2024 - 16:58

İzmir'de düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, 'Gaga Bulut' lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ "yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan tutuklandı. Menajeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ ile menajeri H.Y'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler polislerce adliyeye götürüldü.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Şüpheli Altuğ, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, menajeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altuğ'un polisteki ifadesinde, "Bana bu paylaşımları menajerim H.Y. yaptırdı. 'Herkes yapıyor, bir şey olmaz' dedi. Ben de sadece bir defa paylaştım, yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ 11 Temmuz'da yakalanmıştı.

"Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alınan Altuğ'un suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Altuğ'un menajeri H.Y. de gözaltına alınmıştı.