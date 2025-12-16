İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında dijital yayın platformu GAİN Medya ve bağlantılı şirketlere operasyon düzenlendi. Peki, Gain Medya kimin, sahibi kim? Gain Medya'ya neden kayyım atandı?

GAİN MEDYA'YA NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Operasyon, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen para trafiği ve suç gelirlerinin aklanması iddiası nedeniyle yapıldı.

GAİN MEDYA KİMİN, SAHİBİ KİM?

Gain Medya, Anahat Holding'e ait bir şirkettir. Anahat Holding'in sahibi ise Selahattin Aydın'dır.