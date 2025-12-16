İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında dijital yayın platformu GAİN Medya ve bağlantılı şirketlere operasyon düzenlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Selahattin Aydın kimdir? Anahat Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın neden gözaltına alındı?

SELAHATTİN AYDIN KİMDİR?

Selahattin Aydın, iş dünyasına ilk adımını 1982 yılında attı. Kariyerinin erken dönemlerinde kamu kurumlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunarak önemli bir deneyim kazandı. Eğitim hayatını yurt dışında tamamlayan Aydın, New Porty University'den yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur.

Aydın, 2022 yılında İstanbul/Ataşehir merkezli olarak kurduğu Anahat Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmektedir. Holding, enerji, kıymetli madenler (IC Kıymetli Madenler A.Ş.) ve medya gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir yapıya sahiptir.

Anahat Holding'in en dikkat çekici yatırımı ise 21 Şubat 2025 tarihinde satın aldığı dijital yayın platformu GAİN Medya oldu. Bu satın almanın ardından Selahattin Aydın, GAİN Medya'nın da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başladı.

GAİN MEDYA'YA NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Operasyon, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen para trafiği ve suç gelirlerinin aklanması iddiası nedeniyle yapıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın hakkında gözaltı kararı verildi.