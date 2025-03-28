Galata Köprüsü'nde yangın! Tramvay seferleri durdu

Galata Köprüsü üzerindeki raylardaki elektrik kutularında çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri durdu.

Galata Köprüsü'nde yangın! Tramvay seferleri durdu
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DHA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 19:48

Galata Köprüsü üzerindeki tramvay raylarının elektrik kutularında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Teknik ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.


Etiketler: #Galata Köprüsü #Galata #Yangın #tramvay

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