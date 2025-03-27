Uludağ'da otel yangının başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 12:20

Güncelleme: 27.03.2025 - 12:20

Bursa'nın Uludağ ilçesinde bulunan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen 3 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Otelin, Kartalkaya faciasının ardından yapılan denetimler kapsamında, ocak ayında kapatıldığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yangının çıkış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan ve 2 Ocak'ta konaklama izni iptal edilen otelde 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alındığı belirtilerek, "Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2’si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.