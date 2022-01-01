Galata Kulesi çevresinde hareketli anlar: Polis harekete geçti

Galata Kulesi çevresinde elinde bıçakla gezen yabancı uyruklu bir kişi üzerindeki bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

(DHA)
01 Ocak 2022 Cumartesi, 07:54
Galata Kulesi çevresinde hareketli anlar: Polis harekete geçti
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İddiaya göre İran uyruklu bir kişi Galata Kulesi çevresinde bıçakla gezerken Çevik Kuvvet Ekipleri ve Güven Timleri tarafından fark edilerek yakalandı.

Üst aramasında üzerinden sustalı bıçak çıktı.

Şüpheli ters kelepçe ile gözaltına alınarak Karaköy Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. 


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