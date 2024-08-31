Galataport'ta bir restoranda panik dolu anlar: Belindeki silahı çıkarıp havaya ateş etti!
Galataport AVM'de bir şahıs, iddiaya göre, siparişinin gecikmesine tepki göstererek havaya bir el ateş etti. AVM'de bulunan yurttaşlar kısa süreli panik yaşadı. Ardından güvenliklerin olaya müdahale ettiği öğrenildi.
Galataport AVM'de kimliği henüz belli olmayan bir kişi, garsonlarla yaşadığı tartışmanın ardından belindeki silahı çıkarıp bir el ateş etti.
Hem restoranda hem de AVM'de bulunan müşteriler panik dolu anlar yaşadı.
TVNET spikeri Hamza Çiftçi'nin aktardığına göre, şahıs AVM güvenliklerine teslim oldu ve polislerin gelmesini bekledi. Ayrıca şahsın silahının da ruhsatlığı olduğu aktarıldı.
Olay yerine polis ekipleri intikal ederken, yaralanan kimse olmadığı aktarıldı.
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