Galatasaray-Barcelona maçı öncesi İstanbul’da metro seferleri uzatıldı

İstanbul’da 13 Ekim Salı günü saat 22.00’de başlayacak Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle toplu ulaşımda düzenlemeye gidildi.
Metro İstanbul’un duyurusuna göre M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü hatlarında seferler saat 02.00’ye kadar uzatılacak.
Maç öncesinde M2 Yenikapı-Hacıosman hattında ek sefer planlaması yapılacak. Saat 20.00 ile 21.45 arasında mevcut Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Yenikapı-Seyrantepe arasında 7,5 dakika aralıklarla aktarmasız sefer düzenlenecek.
Karşılaşmanın ardından ise Seyrantepe istasyonundan Yenikapı yönüne, taraftar yoğunluğu sona erene kadar 5 dakika aralıklarla aktarmasız seferler yapılacak.
Marmaray’dan yapılan açıklamada da Galatasaray Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma nedeniyle 13 Ekim Salı günü trenlerde hafta sonu tarifesinin uygulanacağı bildirildi.