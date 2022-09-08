Galatasaray; Icardi, Yusuf Demir, Rashica ve Ross’u kadrosuna kattı

08 Eylül 2022 Perşembe, 05:00

Sarı-Kırmızılılar, Paris Saint Germain’in golcüsü Icardi’yi 1 yıllığına bedelsiz kiraladı. Dün gece ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen 29 yaşındaki oyuncuyu binlerce taraftar karşıladı. Arjantinli yıldızın maaşının 3 milyon Avro’sunu G.Saray, 5 milyon Avro’sunu PSG verecek.

GENÇLİK AŞISI

Sarı-Kırmızılılar, bir dönem Barcelona’da forma giyen Rapid Vien’in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Demir’i 6 milyon Avro bonservis karşılığında kadrosuna kattı. G.Saray, Norwich’ten 26 yaşındaki Milot Rashica’yı 1 yıllığına kiraladı. Cim-Bom, İngiliz ekibine kiralama bedeli ödemeyecek. G.Saray, Aalborg’dan 21 yaşındaki stoper Mathias Ross’u transfer etti. Danimarkalı futbolcu için 1 milyon Avro’ya yakın bonservis verilecek. Yusuf, Rashica ve Ross dün gece İstanbul’a geldi.

TRAORE ISRARI

G.Saray, Wolverhampton takımının 26 yaşındaki kanat oyuncusu Adama Traore’yi kiralamak için yoğun mesai harcıyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerde Sarı-Kırmızılılar yaptığı ilk teklif sonrası rakamı biraz daha artırıp İngiliz kulübüne bildirdi.

RODRIGUEZ MESAİSİ

G.Saray, Al Rayyan takımında forma giyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez’i kiralamak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, 31 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaştı. G.Saray, Rodriguez’in 6 milyon Avro’luk maaşının 2 milyon Avro’sunu ödemeyi teklif etti. Al Rayyan kulübü, yarı yarıya ödensin yanıtı verdi. İki kulüp anlaşırsa Rodriguez İstanbul’a gelecek.

KAAN’A ENGEL

Kaan Ayhan’la her konuda anlaşan G.Saray, Sassuolo kulübünün 6 milyon Avro bonserviste diretmesi üzerine bu transferi beklemeye aldı.