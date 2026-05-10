Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi

Galatasaray'ın Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek 26'ncı şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kayseri’de sarı-kırmızılı taraftarlar kutlama yaptı.

KUTLAMALARDA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Kutlamalara katılan Bilal Kesici, sevgilisi Aleyna Kesici’ye evlilik teklifinde bulundu.

Aleyna Kesici'nin 'Evet' cevabı üzerine çevresinde bulunan taraftarlar, çifti alkışlayarak tebrik etti.

Tezahüratlar eşliğinde birbirine sarılan çiftin o anları, kutlamalara katılan başka bir taraftarın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.