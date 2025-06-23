Galatasaray Lisesi dönem arkadaşlarından Altaylı'ya destek: 'Fatih Altaylı yalnız değildir'

DERİN BİR ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ

Galatasaray Lisesi’nden devre arkadaşımız, değerli gazeteci ve yorumcu Fatih Altaylı’nın yaşadıkları bizleri derinden üzmüştür.

Ancak asıl endişemiz, 2025 yılında, yani 21. yüzyılda, özgürlükçü değerlere sahip olması gereken güzel vatanımızda, hiçbir tehdit unsuru içermeyen sözler nedeniyle bir gazetecinin gözaltına alınması, savcılığa ve mahkemeye sevk edilmesi ve tutuklanmasıyla karanlık bir döneme doğru sürüklendiğimizi hissetmemizdir.

Arkadaşımız Fatih Altaylı’nın tutukluluğunun derhal son bulmasını, adil ve tarafsız bir yargılama sürecinin tutuksuz olarak yürütülmesini bekliyoruz. Bu koşullar sağlandığında, Fatih Altaylı’nın sözlerinde herhangi bir suç unsuru bulunmadığı görülecek ve davanın beraatle sonuçlanacağına inancımız tamdır.

Fatih Altaylı yalnız değildir. Bu gerçeğin tüm Türkiye tarafından bilinmesini istiyoruz.

“SORARLARSA, BİZDENDİR.”

Galatasaray Lisesi Dönem Arkadaşları