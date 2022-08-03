Galatasaray'da Ataman Güneyligil'in sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray'da kadın voleybol takımı başantrenörü Ataman Güneyligil'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.
Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı başantrenörü Ataman Güneyligil'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2008-2010 ve 2011-2015 yılları arasında üstlendiği yardımcı antrenörlük görevinin ardından 2015 yılında başantrenörlük görevine getirilen Ataman Güneyligil, 7 sezondur takımımızın başında yer alıyor. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda da başantrenörlük görevine devam edecek olan Ataman Güneyligil'e başarılar dileriz."
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