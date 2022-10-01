16 kişinin öldüğü Gaziantep'teki feci kazada acı ayrıntı: Şoför perdeyi düzeltirken katliama sebep olmuş

Can pazarı kuruldu

İlk kaza sonrasında olay yerinde hiçbir şekilde bariyer, levha gibi uyarı tabelaları görmediğini de belirten Erpek, ikinci kaza sonrasında otobüs içerisinde her yerde ceset ve yaralıları gördüğünü kaydetti. Küçük oğlunun öldüğünü gören ve büyük oğlunu kurtarmanın derdine düştüğünü de anlatan acılı anne, "Kazanın hemen ardından ben küçük oğlum Muhammet Erpek’i yerde gördüm. Hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Kafasından yaralanmış, vefat ettiğini anladım. Diğer oğlum Umut Erpek’i kurtarayım dedim ve oğluma seslendim. O esnada ses vermediğini fark ettim ancak önüm kapalıydı. Oğlumu göremiyordum. Otobüsün içinde etrafta çoğu yolcu vefat etmişti. Her yerde çok ceset vardı ve yaralılar vardı" dedi.

Abdülkadir Memiş’in daha önceden sabıkalı olduğunu öğrendiğini de belirten Erpek, kazanın hemen ardından şoförün otobüsten çıkıp, bir süre sonra tekrar otobüse geri geldiğini söyledi. Erpek, "Kazadan sonra şoför Abdulkadir Memiş, otobüsten çıkıp, geri geldi. Ön tarafta bir şeylerle uğraştığını gördüm ancak ne yaptığını bilmiyorum" diye konuştu. Erpek, sürücüden, firmadan ve çalışanları başta olmak üzere ihmali olan herkesten şikayetçi olduğunu da ifadesinde belirtti.