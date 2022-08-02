Hematoloji nedir? Hematoloji doktarı hangi hastalıklara bakar?

02 Ağustos 2022 Salı, 17:47

Hematoloji ya da kan bilimi; tıbbın kan hastalıkları ile ilgili dalına verilen isimdir. Hematoloji, altı ana alandaki hastalıkların tanı ve tedavisini yapmaktadır. Bunlar iyi huylu hastalıkların tedavisinin yapıldığı benign hematoloji, hematolojik kanserlerin tedavisinin yapıldığı malign hematoloji, pıhtılaşma bozukluklarının tedavi edildiği hemostaz/tromboz, kemik iliği nakli, kanın sıvı kısımının değiştirildiği plazmaferez tedavisi ve kan bankacılığıdır.



HEMATOLOJİ DOKTARI HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Hematoloji, İç Hastalıklarının (Dahiliye) bir iç branşıdır. Hematoloji alanında çalışan hekimlere hematolog denir. Hematoloji uzmanı olmak için öncesinde iç hastalıkları veya pediatri uzmanı olmak gerekmekte olup bir üst uzmanlık dalıdır.

Benign hematoloji,

Anemiler

Hemoglobinopatiler, Talasemi ve orak hücreli anemi

Nötropeni

Trombositopeni veya immün trombositopenik purpurar

Kan bankası veya transfüzyon tıbbı

Aferez veya plazmaferez tedavisi

Malign hematoloji

Lösemiler

Miyeloproliferatif hastalıklar

Miyelodisplastik sendrom

Lenfoma ve lenfoproliferatif hastalıklar

Multipl miyelom

Hemostaz/tromboz

koagülasyon (pıhtılaşma)

Kanama ve koagülasyon bozuklukları, hemofililer

Yinelenen tromboz



