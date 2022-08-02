Hematoloji nedir? Hematoloji doktarı hangi hastalıklara bakar?
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde görevli tek hematoloji uzmanı istifa ederek özel sektöre geçti. Peki, hematoloji nedir? Hematoloji doktarı hangi hastalıklara bakar?
Hematoloji ya da kan bilimi; tıbbın kan hastalıkları ile ilgili dalına verilen isimdir. Hematoloji, altı ana alandaki hastalıkların tanı ve tedavisini yapmaktadır. Bunlar iyi huylu hastalıkların tedavisinin yapıldığı benign hematoloji, hematolojik kanserlerin tedavisinin yapıldığı malign hematoloji, pıhtılaşma bozukluklarının tedavi edildiği hemostaz/tromboz, kemik iliği nakli, kanın sıvı kısımının değiştirildiği plazmaferez tedavisi ve kan bankacılığıdır.
HEMATOLOJİ DOKTARI HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?
Hematoloji, İç Hastalıklarının (Dahiliye) bir iç branşıdır. Hematoloji alanında çalışan hekimlere hematolog denir. Hematoloji uzmanı olmak için öncesinde iç hastalıkları veya pediatri uzmanı olmak gerekmekte olup bir üst uzmanlık dalıdır.
Benign hematoloji,
Anemiler
Hemoglobinopatiler, Talasemi ve orak hücreli anemi
Nötropeni
Trombositopeni veya immün trombositopenik purpurar
Kan bankası veya transfüzyon tıbbı
Aferez veya plazmaferez tedavisi
Malign hematoloji
Lösemiler
Miyeloproliferatif hastalıklar
Miyelodisplastik sendrom
Lenfoma ve lenfoproliferatif hastalıklar
Multipl miyelom
Hemostaz/tromboz
koagülasyon (pıhtılaşma)
Kanama ve koagülasyon bozuklukları, hemofililer
Yinelenen tromboz
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