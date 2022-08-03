Güneş fırtınası nedir, neden olur? Güneş fırtınasının zararları nelerdir?

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:05

Güneş patlamaları sonucu Güneş'in "korona" adı verilen üst tabakasından uzaya yayılan elektron ve protonlardan oluşan, plazma halindeki yüklü parçacıkların oluşturduğu güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetik alanına etki etmesi olayına güneş fırtınası adı veriliyor.



GÜNEŞ FIRTINASI NEDEN OLUR?

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Güneş fırtınası olarak da bilinen Jeomanyetik fırtına , bir güneş rüzgar şok dalgası veya Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren bir manyetik alan bulutunun neden olduğu Dünya'nın manyetosferinde geçici bir bozulmadır. Manyetik fırtınayı harekete geçiren sorun, bir güneş koronal kütle atımı (CME) veya birlikte dönen etkileşim bölgesi (CIR), bir koronal delikten kaynaklanan yüksek hızlı bir güneş rüzgarı akışı olabilir.



GÜNEŞ FIRTINASININ ZARARLARI NELERDİR?

Normal yoğunluktaki güneş fırtınalarının insan yaşamı ve gezegendeki diğer türler üzerinde önemli bir etkisi olmadığı bilinmekte. Ancak uzmanlar, elektrik alt yapısına ek olarak, aşırı bir güneş fırtınasının canlı organizmalar için sağlık tehlikesine neden olabileceğini belirtiyor. Hatta bazı fırtınaların ölüme neden olacak kadar kadar güçlü olduğunu da ifade ediyor. Bu tehlikeler arasında elektrik şebekesi dalgalanmalarını zayıflatma, uydular ve Kuzey Kutbu çevresindeki bölgelerde potansiyel olarak auoraları ateşleyebilme ihtimalleri yer alıyor.

Bunun yanı sıra göç eden hayvanların yön bulma yeteneklerini de bozma ihtimali var.

EN ŞİDDETLİ GÜNEŞ FIRTINASI

Dünya tarihinde kaydedilen en şiddetli güneş fırtınası 1859 yılında meydana gelmişti. Carrington Olayı olarak da bilinen bu güneş fırtınası sonucu normalde kutuplara yakın bölgelerde gözlemlenen kuzey ışıkları ekvatora kadar ilerlemişti.

Fırtına sonucunda, Dünya'nın elektromanyetik alanına bağlı olarak çalışan cihazlar da dahil olmak üzere, tüm dünyada elektromanyetik aksaklıklara yol açmıştı.



