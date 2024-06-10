40 bin TL maaşla çoban bulamayan köylüler hayvanlarını satıyor

"DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Çiftçi Murat Sulakçı ise "Şartların ve sosyal yapının zor olması nedeniyle yarın, bir gün son kalan hayvanlar da satılırsa bu yaylalar boş kalacak. Çiftçiliğinde en önemli alanı olan hayvancılığa sahip çıkılması gerekiyor. Hayvanlara üretilen yemlerin de fiyatları çok yüksek. Afgan çobanların denetlenmesi gerekiyor. Çobanlık için buraya gelenler, daha sonra Akdeniz bölgesine garsonluk yapmaya gidiyor. Bunun önüne geçilmesi için denetimlerin sıklaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.