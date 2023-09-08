Afyonkarahisar'ın ilçeleri! Afyonkarahisar'ın kaç ilçesi var? Afyonkarahisar'ın ilçe nüfusları kaç? Afyonkarahisar'ın ilçe belediye başkanları kim?

İSCEHİSAR

Nüfusu 2022 yılı sayımına göre 24.889, yüzölçümü ise 499,9 km² olan İscehisar 1987 yılında ilçe olmuştur. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir. Turizm olarak bakıldığında İscehisar Frig Vadisinde bulunduğundan dolayı bu konuda çok zengindir. İlçe Belediye Başkanı Ahmet Şahin'dir.