Afyonkarahisar'ın ilçeleri! Afyonkarahisar'ın kaç ilçesi var? Afyonkarahisar'ın ilçe nüfusları kaç? Afyonkarahisar'ın ilçe belediye başkanları kim?
Şehrin Afyon olan ismi, 2005 yılında Afyonkarahisar olarak değiştirildi. Afyonkarahisar'ın yüzölçümü 1.025 km², nüfusu 749.216 kişidir. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'dir. Afyonkarahisar'in 17 ilçesi bulunur.
Afyonkarahisar'ın ilçeleri: Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut.
ŞUHUT
Afyonkarahisar'ın en yüksek yerleşim merkezlerinden biri olan ilçenin nüfusu 2022 sayımına göre 35.973 kişi, yüzölçümü 1.175 km²'dir. Şuhut ekonomisinin temel taşını tarım ve hayvancılık sektörü teşkil etmektedir. İlçede genellikle buğday, arpa, nohut, patates, şeker pancarı, ayçiçeği, haşhaş ziraatı yapılmaktadır. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'dur.
SULTANDAĞI
Sultandağı nüfusu 2022 yılına göre 14.037 kişi, yüzölçümü ise 897,9 km²'dir. Kiraz, Vişne, Elma üretimi ilçe ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Meyveciliğin yanında daha çok buğday, arpa, mercimek, fasulye, haşhaş, nohut ve kimyon üretimi, hayvancılık olarak koyun, kıl keçisi, sığır, tavuk ve arıcılık yapılmaktadır. Sultandağı Belediye Başkanı Osman Acar'dır.
SİNANPAŞA
Nüfusu 2022 yılına göre 37.991, yüzölçümü ise 853 km²'dir. İlçe kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları kurak ve sıcak geçmektedir. Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman'dir.
SANDIKLI
Yüzölçümü 1036 km² olan Sandıklı'nın dört bir yanı dağlarla çevrilidir. Kuzeyinde Ahır Dağı, batısında Bulkaz Dağı, güneyinde Akdağ, doğusunda da Kumalar Dağı bulunur. Kumalar Dağı'nda Türkiye'nin endemik bitkilerinden olan ve sadece Sandıklı'da yetişen 'Sideritis akmanii' bitkisi bulunmaktadır. İlçenin nüfusu 55.198'dir. Belediye Başkanı ise Mustafa Çöl'dür.
KIZILÖREN
Türkiye'nin en küçük 10 ilçesi arasında yer alan Kızılören'in Yüzölçümü 337 km², nüfusu ise 2022 yılına göre 2.096'dır. Geçim kaynağı hayvancılık ve çiftçilik'tir. Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol'dur.
İSCEHİSAR
Nüfusu 2022 yılı sayımına göre 24.889, yüzölçümü ise 499,9 km² olan İscehisar 1987 yılında ilçe olmuştur. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir. Turizm olarak bakıldığında İscehisar Frig Vadisinde bulunduğundan dolayı bu konuda çok zengindir. İlçe Belediye Başkanı Ahmet Şahin'dir.
İHSANİYE
1959 Tarihinde ilçe olan İhsaniye'nin yüzölçümü 900 km², nüfusu ise 2022 yılına göre 27.038'dir. İlçe ekonomisi; hayvancılık, besicilik, tarım ve az da olsa ticarete dayanmaktadır. Sanayi olarak dünyaca ünlü Kızılay Madensuyu ve Yıldız Madensuyu İşletmesi ve özel sektöre ait 2 adet un fabrikası bulunmaktadır. İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen'dir.
HOCALAR
Nüfusu 2022 yılına göre 8.743 olan Hocalar'ın yüzölçümü 524 km²'dir. İlçenin doğusunda Çal, batısında Burgaz, kuzeydoğusunda Ahır dağı ve güneybatısında Akdağ bulunmaktadır. Hocalar'ın geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. İlçe Belediye Başkanı Ali Arslan'dır.
EVCİLER
1991 yılında ilçe olan Evciler, Afyonkarahisar-Denizli kara yolu üzerindedir. Yüzölçümü 235 km², nüfusu ise 2022 yılına göre 7.095'dir. İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve dokumacılığa dayanır. En çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday, arpa, susam, haşhaş, ayçiçeği ve pancardır. Evciler Belediye Başkanı Ali Dede Savaş'dır.
EMİRDAĞ
Yüzölçümü 2.048 km², nüfusu 43.305 olan Emirdağ Ege Bölgesinin kuzeydoğusunda, İç Anadolu Bölgesi sınırında yer alır. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'dur.
DİNAR
Dinar ilçesi ismini Orta Asya'dan gelen Türk Göçleri sırasında bölgeye yerleşen Kitiş Bey'in oğlu Dinar Bey'den alır. İlçenin nüfusu 47.385, yüzölçümü 1.361 km²'dir. Dinar Türkiye'nin karayolları için çok önemli bir yoldur. İç Anadolu Bölgesi'ni Ege'ye bağlayan, Akdeniz'i Marmara'ya bağlayan yoldur. Dinar'ın Belediye Başkanı Saffet Acar'dır.
DAZKIRI
Kışları soğuk, yazları oldukça sıcak olan Dazkırı'nın nüfusu 11.432, yüzölçümü 338 km2'dir. Dazkırı ovası ilçenin başlıca ovasıdır. Arazinin %65’i ovalık, %35’i de engebeli dağlardan oluşmaktadır. Bölgede orman önemli yer işgal etmektedir. İlçenin Belediye Başkanı İsmail Taylan'dır.
ÇOBANLAR
Afyonkarahisar ilinin 25 km. doğusunda denizden 992 metre yükseklikte düz arazi üzerinde yer alan ilçenin yüzölçümü 402 km²'dir. Bu küçük ilçede ayrıca, Türk otomotiv sanayisinin en ilginç aracı üretilmektedir. Taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan Patpat adlı römork-pikap karışımı araçlar, ilçenin küçük atölyelerinde imal edilir. Çobanlar ilçesi'nin nüfusu 2022 yılına göre 14.034'tür. Belediye Başkanı ise Ali Altuntaş'dır.
ÇAY
İç Ege bölgesinde; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin kesiştiği güzergâh üzerinde yer alır. İl merkezine 48 km uzaklıkta bulunan ilçenin yüzölçümü 830 km²'dir. Çay nüfusu 2022 yılına göre 30.351'dir. İlçenin doğal güzellikleri arasında Eber ve Karamık Gölleri bulunmakta olup, bu göllerde balık avcılığı (sazan, turna) ve çeşitli kuş avcılığı yapılmaktadır. Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'dır.
BOLVADİN
Ege bölgesi'nin İç Batı Anadolu kesminde yer alan Bolvadin güneyden Sultandağları, kuzeydoğudan Emirdağları ile çevrilidir. Yüzölçümü 1108 km², nüfusu ise 2022 yılına göre 45.960'dır. Bolvadin türbe bakımından zengin bir ilçedir. Belediye Başkanı Fatih Kayacan'dır.
BAYAT
Bayat'ın yüzölçümü 575,3 km²'dir. Bayat nüfusu 2022 yılına göre 7.679'dur. Kök boyalı kilim dokumacılığı ile bilinen Bayat, kilimlerini; Amerika, Japonya ve birçok Avrupa ülkesine ihraç etmektedir. İlçenin Belediye Başkanı Kadir Üçer'dir.
BAŞMAKÇI
Başmakçı'nın yüzölçümü 443,2 km²'dir. Başmakçı nüfusu 2022 yılına göre 9.353'tür. İlçenin en önemli geçim kaynağı büyükbaş süt hayvancılığı, yumurta tavukçuluğu ve gül yağı üreticiliğidir. Başmakçı, halk arasında "Afyonkarahisar'ın kooperatifler ilçesi" olarak adlandırılır. Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü'dür.
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