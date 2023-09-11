Ağrı'nın ilçeleri! Ağrı'nın kaç ilçesi var? Ağrı'nın ilçe nüfusları kaç? Ağrı ilçe belediye başkanları kim?
Şehir tarihte birden fazla isim değişikliği yaşamıştır. Karakilise, Ararat, Karaköse ve son olarak Ağrı Dağı'ndan esinlenilerek Ağrı ismi verilmiştir. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir şehirdir. Nüfusu 2022 yılına göre 510.626 kişi, yüzölçümü ise 11.376 km²'dir. Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan'dır. Ağrı'nın 7 tane ilçesi bulunur.
Ağrı'nın ilçeleri: Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak.
DİYADİN
Yakın yerlerinde antik kentler, tarihî kalıntılar mevcut olan ilçenin 2022 yılına göre nüfusu 38.369 kişi, yüzölçümü ise 1274 km²'dir. İlçe merkezinin 5 kilometre güneyinde bulunan Diyadin kaplıcaları Yılanlı, Davud, Köprü, Tunca, Özdenler kaplıcaları olmak üzere beş bölüme ayrılır. Kaplıcalar demir, kükürt, sülfat, kalsiyum ve bikarbonat bakımından zengindir. Diyadin Belediye Başkanı Mustafa Karali'dir.
DOĞUBAYAZIT
Ağrı'nın en eski, tarihi ilçesi Doğubayazıt'ın yüzölçümü 2424 km², nüfusu ise 2022 yılı sayımına göre 116.493 kişidir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve az kar yağışlıdır. İlçenin ekonomisi, hayvancılığa, sınır ticaretine, ticarete ve tarıma bağlıdır. Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'dır.
ELEŞKİRT
Osmanlı döneminde birlikte yaşama kültürünün geliştiği yer olan Eleşkirt'in nüfusu 2022 yılına göre 30.288 kişi, yüzölçümü 1.559 km²'dir. Eleşkirt yemek kültürü bir hayli zengindir. Mutfağın temel malzemeleri et, yöresel baharatlar, sakatat çeşitleri, tereyağı ve bulgurdur. İlçe Belediye Başkanı Ramazan Yakut'dur.
HAMUR
1958'de ilçe olmuş olan Hamur'un nüfusu 16.152 kişi, yüzölçümü ise 915,5 km²'dir. Ağrı ilinin en az nüfusa sahip ilçesidir. Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül'dür.
PATNOS
Nüfus yoğunluğu açısından Ağrı'nın en büyük ilçesi olan Patnos'un nüfusu 2022 yılı sayımına göre 114.081 kişi, yüzölçümü ise 1.456 km²'dir. İlçenin çevresinde biri volkan diğer ikisi sıra dağlardan oluşan yükseltiler mevcuttur. Güneyde sönmüş bir volkan olan Süphan Dağı bulunmaktadır ve yüksekliği 4058 metredir. Diğer iki dağ silsilesi doğuda Aladağlar ve batıda Top dağları bulunmaktadır. Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'dır.
TAŞLIÇAY
Yüzölçümü 798 km², nüfusu ise 2022 yılına göre 18.614 kişidir. İlçede karasal iklim egemendir. Yazlar sıcak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Taşlıçay'ın ekonomi etkinliği ve halkın geçimi başlıça tarım ve hayvancılıktır. İlçe Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'dir.
TUTAK
1919 yılında ilçe olan Tutak'ın nüfusu 2022 yılı sayımına göre 27.864 kişi, yüzölçümü 1562 km²'dir. Kış mevsimi uzun, yaz mevsimi ise kurak geçer. İlçe Belediye Başkanı Bülent Duru'dur.
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