Ağrı'nın ilçeleri! Ağrı'nın kaç ilçesi var? Ağrı'nın ilçe nüfusları kaç? Ağrı ilçe belediye başkanları kim?

PATNOS

Nüfus yoğunluğu açısından Ağrı'nın en büyük ilçesi olan Patnos'un nüfusu 2022 yılı sayımına göre 114.081 kişi, yüzölçümü ise 1.456 km²'dir. İlçenin çevresinde biri volkan diğer ikisi sıra dağlardan oluşan yükseltiler mevcuttur. Güneyde sönmüş bir volkan olan Süphan Dağı bulunmaktadır ve yüksekliği 4058 metredir. Diğer iki dağ silsilesi doğuda Aladağlar ve batıda Top dağları bulunmaktadır. Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'dır.