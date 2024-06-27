Alman vatandaşı olmak kolaylaştı: 10 soruda yenilikler

YENİ YASANIN MEVCUT DÜZENLEMEDEN FARKI NE?

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Yeni Vatandaşlık Yasası ile temelde iki büyük değişiklik yapıldı. İlk olarak çifte vatandaşlık hakkı Türkiye kökenliler dahil herkesi kapsayacak şekilde genişletildi. Daha önce Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İsviçre'den gelenler hariç, Alman vatandaşlığına geçmek için önceki vatandaşlıktan çıkmak şart koşuluyordu. Pek çok kişi geldikleri ülke ile duygusal veya maddi bağları sebebiyle Alman vatandaşlığına başvuramıyordu.

Yeni yasa ayrıca, vatandaşlık için gerekli ikamet sürelerini sekiz yıldan beş yıla düşürerek önemli ölçüde kısaltıyor. Dahası, Almanca'yı çok iyi, yani C1 seviyesinde konuşanlar ile gönüllü faaliyetlere katılarak yaşadıkları topluma faydalı olanlara, gösterdikleri "özel uyum başarısı" nedeniyle üçüncü yılın sonunda başvuru hakkı tanınıyor.