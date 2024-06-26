Aksaray'ın tarlalarında yetişiyor, Almanya ve Rusya'da antibiyotik oluyor! Rekolte çok yüksek...

Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:25

Güncelleme: 26.06.2024 - 12:25

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da üretilen sarımsaklar Almanya ve Rusya'daki ilaç fabrikalarına gidiyor. Organik olarak üretilen ve aroması, selenyum ile germanyumu yüksek olan sarımsaklar ilaç fabrikalarında antibiyotik ilaçlarında kullanılırken bu yıl 80 ton Rusya'ya 40 ton da Almanya'ya ihraç ediliyor. Aksaray'ın merkeze bağlı Acıpınar köyünde Aydın Öngün (66) tarafından 100 dönüm arazide ekilen sarımsaklar yaklaşık 200 ton rekolte veriyor.

Üretim ve yurt dışı ihracatı hakkında bilgiler veren Aydın Öngün'ün oğlu Uğur Öngün (33), "Bu yıl inşallah 80 ton Rusya'dan aldığımız siparişimiz var. Rusya sarımsakları antibiyotik firmasında ilaçlara katıyor. Yeni pazarımız olarak da 40 ton sipariş ile Almanya var. Organik sarımsak olduğu için büyük bir firma ile anlaşma yaptık ve inşallah pazarımızı daha da genişleteceğiz. Bu sarımsaklar Aksaray'ın kendi ata tohumunda üretilmiş bir çeşit. Şerbet ve şire oranı fazla olup ilaç sanayisinde tercih edilen bir çeşit. İşlemesi daha kolay olan ve selenyum ile germanyum oranları çok yüksek olduğu için özellikle kanserojen ilaçlarında daha çok tercih edilerek katılıyor. Rekoltemiz bu yıl geçen seneye oranla çok yüksek. İklim değişikliğinden dolayı biraz daha düşük bekliyorduk ama şu an daha yüksek verim aldık. Rusya ve Almanya'ya giden sarımsakları antibiyotik firmasında ilaçlara kullanıyorlar" dedi.