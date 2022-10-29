Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

AA
29 Ekim 2022 Cumartesi, 17:23
<p>Anıtkabir, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı.</p>

Anıtkabir, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı.

<p>Anıtkabir girişinde bekleyen her yaştan çok sayıda yurttaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.</p>

Anıtkabir girişinde bekleyen her yaştan çok sayıda yurttaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.

<p>Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakan ziyaretçilerden bazıları saygı duruşunda bulundu.</p>

Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakan ziyaretçilerden bazıları saygı duruşunda bulundu.

<p>Yurttaşlar, ziyaretlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.</p>

Yurttaşlar, ziyaretlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

<p>Anıtkabir, saat 21.00'e kadar yurttaşların ziyaretine açık olacak.</p>

Anıtkabir, saat 21.00'e kadar yurttaşların ziyaretine açık olacak.

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Anıtkabir 29 Ekim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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