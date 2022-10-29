Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Anıtkabir, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı.
Anıtkabir girişinde bekleyen her yaştan çok sayıda yurttaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.
Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakan ziyaretçilerden bazıları saygı duruşunda bulundu.
Yurttaşlar, ziyaretlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Anıtkabir, saat 21.00'e kadar yurttaşların ziyaretine açık olacak.
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