Antalya’da saat 19.23’te 1923 kişi zeybek oynayarak Ata’yı selamladı

1923 ZEYBEK ATA'YI SELAMLADI

Saatler 19.23’ü gösterdiğinde belediye binası önünü dolduran ve günlerdir Konyaaltı Halk Oyunları ekibi eğitimcisi Mehmet Bağcı’dan ders alan 1923 gönüllü, aynı anda Atamızın en çok sevdiği oyun olan zeybek oynadılar. Zeybekleri büyük bir gururla izleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Sizler burada Atamıza saygıyı, Cumhuriyetimize sevgiyi göstermek için gönüllü olmuş, kimisi doktor, kimisi işçi, kimisi erkek, kimisi kadın, kimisi çocuk, kimisi engelli 1923 Cumhuriyet sevdalısısınız. İyi ki varsınız. O kadar güzel bir iş çıkarttınız ki sizlere teşekkür ediyorum” dedi.