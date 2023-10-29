Masterchef şampiyonunda şaşırtan hata: Şefler tabaklarını değerlendirmedi! Allstar'da bir ilk...

Yayınlanma: 29.10.2023 - 23:56

Güncelleme: 29.10.2023 - 23:56

Masterchef Allstar'da haftanın eleme adayları Cemre, Tahsin, Esra, Metin, Tanya, Barbaros ve Batuhan yer alıyor. İlk turda yarışan yarışmacılardan 100. yıla özel bir pasta yapılması istendi.

Jöle ve pasta şeklinde iki katmandan oluşan tabağı diğerlerinden daha başarılı yapmak isteyen yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Fakat Masterchef tarihinde hiç yaşanmamış bir olay gerçekleşti.

Yarışmacılar pastalarının ilk katı için hazırladıkları jolelerini donması ve kıvam alması amacıyla dolaba koymuştu. Fakat iki yarışmacının tabaklarını karıştırması nedeniyle şefler tadım yapmadı.

ŞAMPİYONDAN BEKLENMEYEN HATA!

Masterchef'te eleme turunun ilk etabında önce Tanya tabağının kendi tabağı olmadığını iddia etti. Yaptığı jole ile kıyaslayan Tanya renk farkını gösterek tabağını başka birinin almış olabileceğini söyledi. Aynı dolapta Esra'nın tabağı da olması nedeniyle gözler Esra'ya döndü.

Esra, kendi kremasının yanına koymadığını ve o olamayacağını söyledi. Aynı dolapta Metin'in de tabağının yer alması nedeniyle kamera kayıtlarına bakıldı.

Kamera kayıtlarının ardından aslında yanlış tabağı alan ismin Metin olduğu ortaya çıktı. Böylece Metin ve Tanya'nın tabaklarının tadına bakılmadı. Metin ve Tanya direkt olarak ikinci turda yarışmak zorunda kaldı.