Atatürk'e sevgi seli: Cumhuriyetimizin 100. yılı, Ankara'da törenlerle kutlandı, coşku sokaklara sığmadı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 03:00

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları, Ankara’da resmi törenlerle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’e çıktı. Anıtkabir’in ziyarete açılmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanından genci ve yaşlısıyla yurttaşlar Atatürk’e koştu. Anıtkabir’e girmek isteyenler arasında bulunan küçük bir çocuğun, iktidarın okullarda okutulmasına son verdiği Andımız’ı okutması, duygu dolu anlar yaşattı. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

YİNE PROVOKASYON

Törenlerin ilk adresi, bu yıl da Anıtkabir oldu. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânının Aslanlı Yol’un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, TBBM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da yer aldı. Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve beraberindekiler, Misakı Milli Kulesi’ne geçti. Bu sırada Anıtkabir’de bulunan bir grubun, “Gençlik seninle gurur duyuyor”, “Recep Tayyip Erdoğan”, “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganlarını atması tepki çekti.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, “Aziz Atatürk, milletçe ‘En büyük eserim’ dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir” dedi.

GENCİ YAŞLISI AKIN ETTİ

Törenin ardından Anıtkabir, yurttaşların ziyaretine açıldı. Genciyle yaşlısıyla Türkiye’nin dört bir yanından Cumhuriyetin 100. yıl coşkusuna tanıklık etmek için gelen yurttaşlar, Atatürk’ün mozolesini ziyaret etti ve müzeyi gezdi. Ellerindeki karanfilleri Atatürk’ün mozolesine bırakan bazı yurttaşlar, Atatürk ve Cumhuriyet için dua etti. Anıtkabir, sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları taşıyan yurttaşlar tarafından ziyaret edildi.

‘BİR ASIR ÖNCE GÖRDÜ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bayram tebriklerini kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in yer almadığı törende İYİ Parti’nin TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, grup başkanvekilleri Erhan Usta ve Müsavat Dervişoğlu ile MHP’den İYİ Parti’ye geçen Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural’ın bulunması dikkat çekti. Geçmiş yılların aksine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın protokol sırası ise gerilere düştü. Davetlilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Cumhuriyetin 100. yılına özel bastırdığı anı “5 Türk Lirası” madeni para ile PTT’nin hazırladığı 100. yıl anı pulu sunuldu. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu ile 100. yıl logosunun yer aldığı tabloya da günün anısına imza atıldı.



Erdoğan’ın tebrikleri kabul ettiği alanda, Atatürk’ten Erdoğan’a kadar görev yapan tüm cumhurbaşkanlarının yağlı boya portreleri yer aldı.

Bir tören de 1. Meclis’te oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parti gruplarının başkanvekilleri ve milletvekilleriyle birlikte 1. Meclis’i ziyaret etti. TBMM ve Cumhuriyetin, mazlum ülkelere örnek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Bir asır önce Gazi’nin o gün anlattığı dünya neredeyse bugün yaşadığımız dünyanın birebir aynısıdır” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’YE ARMAĞAN OLSUN’



Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kutlamalar kapsamında Atatürk’ün, Nutuk’u okuduğu anların görüntüsünün yapay zekâ ile yeniden canlandırılmış halini, Kızılay’daki bir iş merkezinin dış cephesine yansıttı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, paylaşımında, yapay zekâ ile yeniden canlandırılan Atatürk’ün bugüne kadarki “en net ve karşıdan tek Nutuk görüntüsünü” elde ettiklerini belirterek “Bu görüntüyü sinema salonunun 20 katı büyüklüğündeki alana yansıtarak Kızılay’da görsel bir şölen hazırladık. Cumhuriyetin simgesi Güvenpark’tan, başkentten tüm Türkiye’ye armağan olsun” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalar ile CHP Ankara İl Başkanlığı ve CHP Çankaya İlçe Başkanlığı ise Sıhhiye’deki Zafer Anıtı’nda tören düzenledi. Anıta, çelenk bırakılırken saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

‘EMPERYALİZMİ VE GERİCİLİĞİ YENECEĞİZ’



Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) de 1. Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte Atatürk’ün kalpaklı portresi, “Bağımsızlık benim karakterimdir” ve “Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler” sözlerinin yazılı olduğu pankart, “Yaşasın laik cumhuriyet”, “Cumhuriyetin antiemperyalizm, tam bağımsızlık, laiklik ilkelerini savunuyoruz”, “Emperyalizmi ve gericiliği yeneceğiz” yazılı dövizler taşındı.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, Tandoğan Meydanı’nda yaptıkları açıklamada, “100 yıl önce, 29 Ekim 1923’te ilan edilen laik cumhuriyet, 1919’dan 1923’e kadar süren ve dünyada ilk olarak zaferle sonuçlanan antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın taçlandırılmasıydı. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan laik cumhuriyet, topraklarımızı işgal eden emperyalist yedi düvele ve bu emperyalist canavarlara topraklarımızı, halkımızı sunan saltanat sevicileri Ortaçağcı gericilere karşı kurulan bir savunma kalesiydi” dedi.

