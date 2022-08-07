Apartman duvarı manzaralı balkonlar
Binanın yan cephesindeki balkon ve pencereler tamamen kapanırken, apartmandakiler duruma tepki gösterdi. Apartmanın sahibi Akif Şahbaz (56), Almanya'da yaşadığını ve tatil için geldiğinde bu durumla karşılaştığını belirterek, "Balkondan dışarı bakamıyoruz. Böyle bir şey hayatta görülmemiş. 10 balkonu öldürüp, buradaki insanları hapsetmeye hiç kimsenin hakkı yok" dedi.
Bilirkişinin inceleme yaptığını, belediyenin inşaata izin verdiğini anlatan Akif Şahbaz, "Bizim apartmanı rahmetli babam yaptırdı. Bu apartman burada olsaydı ve ben yeni bir apartmanı hemen yanında yapıyor olsaydım, kanunları kuralları bir köşeye bırakıp, vicdani olarak o apartmanın balkonlarını kapatmazdım. Yarım metre içeriden yapardım. Balkondan dışarı bakamıyoruz. Yarın duvar örüldüğü zaman balkonlar ölecek. Bir tane balkon olsa anlarım da 10 tane balkon var. Ayrıca bu evin değeri 500 bin liraysa 300 bin liraya düştü. Böyle bir binada kimse daire almaz. Böyle bir şey hayatta görülmemiş. 10 balkonu öldürüp, buradaki insanları hapsetmeye hiç kimsenin hakkı yok" diye konuştu.
'SANKİ DEPREM OLMUŞ GİBİ EVE YASLANMIŞ'
Şahbaz, inşaata izin verilmesini anlayamadığını da belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bilirkişi buradaki binayı görmemiş mi? Ankara'nın göbeğinde böyle bir binaya müsaade eden belediye çalışanına da 'helal olsun' diyorum. Mesleğini iyi yapmış. Bu binaya kimse müsaade etmez. Bu arsanın satılık olduğunu bilseydim daha önce biz alırdık. Bu daireler 150 metrekare olacak. Keşke 5 metre daha küçük yapıp o 5 metrenin parasını bizden alsalardı. Ayrıca binanın diğer tarafında 80 santimetre boşluk var, oraya kaydırıp bize zarar vermeyebilirlerdi. Düşman olsa bunu yapmazdı. Biz artık onları Allah'a havale ediyoruz. Balkona çıkasım gelmiyor, bina sanki deprem olmuş gibi eve yaslanmış duruyor."
Arsa sahibi Burhan Sıray ise, inşaatın belediyenin onayı ile yapıldığını aktardı.
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