Apartman duvarı manzaralı balkonlar

Bilirkişinin inceleme yaptığını, belediyenin inşaata izin verdiğini anlatan Akif Şahbaz, "Bizim apartmanı rahmetli babam yaptırdı. Bu apartman burada olsaydı ve ben yeni bir apartmanı hemen yanında yapıyor olsaydım, kanunları kuralları bir köşeye bırakıp, vicdani olarak o apartmanın balkonlarını kapatmazdım. Yarım metre içeriden yapardım. Balkondan dışarı bakamıyoruz. Yarın duvar örüldüğü zaman balkonlar ölecek. Bir tane balkon olsa anlarım da 10 tane balkon var. Ayrıca bu evin değeri 500 bin liraysa 300 bin liraya düştü. Böyle bir binada kimse daire almaz. Böyle bir şey hayatta görülmemiş. 10 balkonu öldürüp, buradaki insanları hapsetmeye hiç kimsenin hakkı yok" diye konuştu.