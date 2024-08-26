Arkadaşlarıyla çay içerken dükkanları taradılar: 18 yaşındaki Ahmet öldü

DHA
26 Ağustos 2024 Pazartesi, 08:33
Arkadaşlarıyla çay içerken dükkanları taradılar: 18 yaşındaki Ahmet öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobille gelen şüpheliler, 4 işyerine 22 el ateş açarken, dükkanlardan birinde mesai arkadaşlarıyla çay içtiği sırada mermi isabet eden dönüşüm deposu çalışanı Ahmet Satan (18) hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla çay içerken dükkanları taradılar: 18 yaşındaki Ahmet öldü

Olay, gece saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi.

Arkadaşlarıyla çay içerken dükkanları taradılar: 18 yaşındaki Ahmet öldü

Otomobille gelen şüpheliler, yan yana bulunan 3 geri dönüşüm deposu ve oto kaporta dükkanına tabancalarla ateş açıp kaçtı.

Arkadaşlarıyla çay içerken dükkanları taradılar: 18 yaşındaki Ahmet öldü

Oto kaporta dükkanında tamir için bırakılan otomobil ve geri dönüşüm depolarının camları kırıldı. Geri dönüşüm deposunda çalışan Ahmet Satan da mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Arkadaşlarıyla çay içerken dükkanları taradılar: 18 yaşındaki Ahmet öldü

 Mesai arkadaşlarıyla oturup çay içtiği sırada açılan ateş sonucu yaralanan Satan, adrese çağrılan ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Arkadaşlarıyla çay içerken dükkanları taradılar: 18 yaşındaki Ahmet öldü

18 YAŞINDAKİ AHMET HAYATINI KAYBETTİ

Satan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde 22 mermi kovanı bulundu. Olayın ardından kaçan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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