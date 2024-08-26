Arkadaşlarıyla çay içerken dükkanları taradılar: 18 yaşındaki Ahmet öldü

18 YAŞINDAKİ AHMET HAYATINI KAYBETTİ

Satan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde 22 mermi kovanı bulundu. Olayın ardından kaçan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.