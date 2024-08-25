Pendik’te silahlı çatışma: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Pendik’te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 12:47
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Olay geçen gün saat 23.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sırasında kurşunların hedefi olan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Silahla göğsünden vurulan 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çatışmanın yaşandığı bölgede polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından şerit çekilerek incelemeler çalışmaları yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yurttaşların korkuyla kaçıştıkları yer alıyor.


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