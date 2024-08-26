Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma daha sonrasında silahlı çatışmaya döndü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 07:32
Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var!
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Olay saat 01.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi üzerinde yer alan bir site içerisinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre iki grup arasında çıkan tartışma daha sonrasında silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 AĞIR YARALI VAR!

Çatışmada kurşunların isabet ettiği Yusuf Sancar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası çatışmanın yaşandığı bölgeye çok sayıda özel harekât ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek geniş çaplı güvenlik tedbirleri alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri çatışmanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Olayın neden ve kimler arasında yaşandığı ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Olaya karıştığı düşünülen şüpheli şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldı.


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