Atatürk’ün iki aşamalı planının ilk adımı “Bağımsız Hatay Cumhuriyeti”

TARİHİ YANIT



Paşa’nın Adana’ya geleceği öğrenildiğinde, İskenderun ve Havalisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin organizasyonunda, Adana ve civarında yaşayan Türkler, Paşa’yı karşılama töreni hazırlamış ve bu tören sırasında, matem sembolleri gibi baştanbaşa siyahlara bürünmüş kadınların içindeki, üzerinde “Antakya ile İskenderun” ve “Gazi Baba Bizi de Kurtar” yazıları bulunan iki levha taşıyan dört kız birdenbire yolun ortasına dikilmiş, bunlar arasındaki Antakyalı ve Adana Öğretmen Okulu öğrencilerinden 19 yaşındaki Ayşe Fitnat, “Paşam bizi de kurtar” mealindeki nutku üzerine Paşa “Kırk asırlık Türk Yurdu düşman elinde esir kalamaz” cevabını vermişti.



Her şey bir strateji dahilinde ilerliyordu. Fransızların Türkleri bölgeden uzaklaştırma ve azınlıklaştırma politikasına Türk tarafı da bölge insanının orada kalmasını sağlayacak girişimlerle karşılık verdi. Faaliyetlerine ara vermiş olan “Antakya­İskenderun ve Havalisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” İstanbul’da yeniden kuruldu. Bu cemiyet 175 Hataylı Türk çocuğu Türkiye’ye getirerek eğitti ve sonra Hatay’a geri gönderildi. Bu gençler daha sonra senatör, mebus, hakim, avukat, savcı, doktor, öğretmen, mühendis, subay, tüccar, işadamı olarak memlekete hizmet etmişler ve Hatay davasının savunucuları olmuşlardır.

