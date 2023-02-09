ATV'nin 'Nihat Hatipoğlu ile Deprem Özel' programına tepki! Planlamalarımızı 'kader' zihniyetiyle yapmamız yetmedi mi?

10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası ATV’de saat 21.00’de ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu ile “Deprem Özel” programı yapılacak.

ATV'nin Nihat Hatipoğlu ile Deprem Özel programı yapacak olması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Tepkilerin bazıları şöyle: