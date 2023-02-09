Haluk Levent'ten gönüllülere: Deprem bölgesine gelmeyin

AHBAP Derneği ile birlikte deprem bölgesinde çalışmalarına devam eden Haluk Levent çağrıda bulundu. Levent, "Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin. Gerçekten çok kişi var" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 13:51
Haluk Levent'ten gönüllülere: Deprem bölgesine gelmeyin
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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra yurttaşlar seferber olup yardım gönderirken binlercesi de gönüllü olarak çalışmalara katılmak için bölgeye gidiyor.

Bölgede önemli faaliyet yürüten dernekler arasında yer alan AHBAP Derneği'nin Başkanı ve sanatçı Haluk Levent ise Türkiye'ye yönelik önemli bir çağrı yaptı.

Haluk Levent sosyal medya hesabından gönüllülere 'gelmeme' çağrısında bulundu.

Levent şu açıklamayı yaptı:

“Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin. Gerçekten çok kişi var. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor. Profesyonel ekip, araç, gereç vs. gelebilir ama kalbi güzel gönüllü çalışmak isteyenler için gün bugün değil! Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli! Lütfen gelmeyin.”


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