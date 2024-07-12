Bahçelievler'de 6 katlı bina tahliye edildi!

"ŞU AN İÇİN ACİL BİR DURUM YOK"

Olay yerine gelerek incelemede bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, tuğlaların döküldüğü binanın eski bir yapı olduğunu belirterek, "Tabi ki 48 yıllık bir bina, bitişik binalar. Yandaki yer hafriyatı alınmış, zemini betonlaştırılmış. Fakat yan yana olduğu için yıkılan binanın inşaata başlanan, kentsel dönüşüme uğrayan binanın tuğlaları kalmış. Oradan döküldüğünü söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlarımız gelip baktılar. Binada herhangi bir şu an için acil bir durum yok ama buna rağmen biz komşularımızı misafir ediyoruz bu gece için.