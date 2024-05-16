Başakşehir’de ilginç olay: İnşaat çalışması sırasında mağara ve kanal bulundu

Mahalle sakinlerinden olan Furkan Yıldız, “Kazı çalışması esnasında bu tarz şeylerle karşılaşıldı. Burada tarihi bir kanal olduğu söyleniyor. Herhangi bir problem olmaması açısından inşaatı durdurdular. Biz daha önce böyle bir şeye şahit olmadık ama büyüklerimiz duymuşlar. Bizde de merak uyandırıyor belki benim dükkanımın altında da vardır. Herhangi birinin girişine izin verilmiyor burada 24 saat nöbet tutuluyor şuanda”İfadelerini kullandı.