Bakan Yerlikaya duyurdu... 8 ilde Bozdoğan-28 operasyonu: Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi
8 ilde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Bozdoğan-28” operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 8 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen Bozdoğan-28 operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.
Yerlikaya paylaşımında "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" mesajını verdi.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
8?? ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-28” operasyonlarında 8??2?? mağara, sığınak ve barınma… pic.twitter.com/Rj9n3haYev— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 22, 2024
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