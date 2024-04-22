Bakan Yerlikaya duyurdu... 8 ilde Bozdoğan-28 operasyonu: Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi

Yayınlanma: 22.04.2024 - 08:23

Güncelleme: 22.04.2024 - 08:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 8 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen Bozdoğan-28 operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" mesajını verdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde: